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Kına yakarak askere uğurladılar

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar'dan 99/4 tertip olarak askere gidecek olan 13 gencin asker uğurlama törenine katıldı. Yalçın törende yaptığı konuşmasında, “Biz Türk milletiyiz. Her Türk asker doğar. Bu millet tarih boyunca nice devletler kurmuş bir millettir” dedi.

Kına yakarak askere uğurladılar

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Başakpınar'da düzenlenen asker uğurlama gecesine katılan Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmada 16'sı büyük olmak üzere çok sayıda devlet kuran bir millet olduğumuzu ifade ederek, "Biz Türk milletiyiz. Her Türk asker doğar. Bu millet tarih boyunca nice devletler kurmuş bir millettir. Eskiler 'Sulh-u salah istiyorsan hazır ol cenge' derler. Yani 'barış istiyorsan savaşa hazır olacaksın' derler. Yoksa her tarafımız düşmanla sarılmış durumda. Her zaman savaşa hazır olmak zorundayız. Bu güzel evlatları vatana hizmet için yetiştirip büyüten anne babalarımızı da tebrik ediyorum. Nu mutlu ki Anadolu topraklarında doğup büyümüşüz, bu toprakları vatan edinmişiz. Kimseye de bir çakıl tanesini vermeyiz. Allah bu gençleri memlekete millete, vatana bayrağa bağışlasın. Sizler bizim için, milletimiz için, devletimiz için çok önemlisiniz. Bizim gençlerimiz askere sadece 6 aylık bir vazife yapmaya gitmezler, bütün dünyaya Türk askerinin gücünü göstermeye giderler. Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Tüm askerlerimizin gözlerinden öpüyorum" dedi.



Başkan Yalçın daha sonra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte askere gidecek gençlere kına yaktı ve Türk Bayrağı hediye etti.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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