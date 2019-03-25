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Konserle Manço ve Yazıcıoğlu anıldı

“Adam Olacak Çocuk” ve “7’den 77’ye” gibi programlarının yanında unutulmaz şarkıların da sahibi merhum sanatçı Barış Manço, ölümünün 20. yıldönümünde Talas Belediyesince düzenlenen konserle anıldı. 

Konserle Manço ve Yazıcıoğlu anıldı

1972 yılında kurduğu grup Kurtalan Ekspres’in Yamaç Paraşütü İniş Alanında verdiği konsere her yaştan sevenleri katıldı. Soğuk havaya rağmen konsere gelenler, Kurtalan Ekspres’in Gülpembe, Unutamadım, Dağlar Dağlar gibi hüzünlü şarkıların yanında Dönence, Kara Sevda gibi hareketli parçalarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Bir saat 15 dakika sahnede kalan Kurtalan Ekspres, ayrıca merhum Neşet Ertaş’ın Neredesin Sen şarkısını da seslendirdi. 



Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Barış Manço’yu rahmetle andıklarını belirterek, “20 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço ile Muhsin Yazıcıoğlu dostumuzu rahmetle anıyoruz” dedi.



Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, konseri daha önce düzenlemek istediklerini, ancak Yeni Zelanda’daki katliam nedeniyle bugüne ertelendiğini ifade ederek, “Bugün hem rahmetli Barış Manço’yu anıyoruz, hem de Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümü. Mekanları Cennet olsun” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından grup adına bas gitarist Ahmet Güvenç’e çiçek verildi.

Kurumsal

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