Kuruköprü, turizme kazandırılacak

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden tarih öğretmeni Züleyha Ulaş ve beraberindeki öğrenciler Başkan Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, Başkan Palancıoğlu’na TÜBİTAK’ın farkındalık programı kapsamında Kuruköprü Mahallesindeki 170 metre uzunluğunda, yaklaşık 16 metre yüksekliğindeki tarihi su kemerinin turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarını anlattı.

Gençlerin tarihe sahip çıkmaları için yaptıkları çalışmaları takdir eden Başkan Palancıoğlu, “Son yıllarda özellikle Tablakaya, Han ve Harman mahallelerimizde sokak restorasyon çalışmalarımızı hayata geçirdik. Tarihi eserlere verilen değer gün geçtikçe artıyor. Geçmişte Gürpınar’dan Kayseri’ye su akışının yapıldığı Kuruköprü Mahallemizdeki tarihi su kemeri de günümüze gelene kadar tahrip olmuş. Biz de bu yapıyı restore etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, liselerin her yıl farklı konularda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu sene de Kayseri Kız İmam Hatip Lisesi, Talas’ın Kuruköprü Mahallesi’ndeki su kemeriyle ilgili bir farkındalık oluşturmak için bir bilgilendirme çalışması yaptı. Uzun yıllar restorasyona ihtiyacı olan bir yapı. Biz de belediye olarak bütçemiz yetmediği için Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne başvurup, rölöve ve restorasyon projesi geçmesini sağlamıştık. Bu kapsamda Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ile görüşüp suyolları kapsamında yatırım planına aldırdık. İnşallah en kısa zamanda plan ve projesi onaylanıp, ihalesi yapıldıktan sonra Kuruköprü Su Kemeri yeniden ayağa kalkacak. Ve turizme kazandırılacak. Bu çalışmanın en kısa zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışan Kayseri Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kayseri Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na hem kendilerine yaptıkları yardımlar, hem de tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İHA

