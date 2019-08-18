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Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Kuruköprü Mahallesinde başladı. Mahalledeki törene telefonla bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kuruköprülüleri selamlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, mahalleliye iki müjde verdi.

Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması

Talas Belediyesinin destekleriyle, Kuruköprü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından birlik ve beraberlik buluşması düzenlendi. Program mehter takımı konseri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı. Yemeklerin yenildiği eğlencenin olduğu Kuruköprü Mahallesi, ilki Çömlekçi’de başlayan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın yedinci durağı oldu.
Programa telefonla canlı bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kuruköprülüleri selamlayarak, “Eskiden beri Kuruköprülü’yüm diye övündüğüm bir yer. Maalesef yoğun programım nedeniyle aranızda olamadım. Herkesi selamlıyorum.” dedi.



MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kuru Köprülülerin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının önemine dikkat çekerek, “Kuruköprü’de olduğu gibi Cumhur İttifakı olarak saflarımızı daha da sıklaştırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kuruköprülülere iki müjde vererek, “Tozun toprağın içinde stat olmaz. Gerekeni yapacağız. Kayserigaz Genel Müdürümüzle de konuştum. Kuruköprü’ye doğalgaz 2020 yılında gelecek inşallah. Bizlere sahip çıktınız. Bizler de gerekeni, yakışanı yapacağız. Mustafa Yalçın başkanımızın tecrübeleriyle köylerimize, Talasımıza hizmet edeceğiz. Raylı sistem eksiğimizi gidereceğiz. Beldelerimizden doğalgazı olmayan yerlerimizin eksiğini gidereceğiz.” şeklinde konuştu.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelere hizmet çıkarmasıyla Kuruköprü’deki birlik ve beraberlik buluşmasını birleştirdiklerini belirterek, “Kuruköprü çok daha fazla hizmetlere layık. Şahsıma gösterdiğinizin güveni boşa çıkarmamak için çalışıyoruz.” diye konuştu.



Kuruköprü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz İncedayı, bu yıl ilkinin gerçekleştiği etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından iş makinaları protokolün verdiği talimatla harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar; mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor. Programda ayrıca, mahalleliye yemek verildi. Program söylenen türkü ve şarkılarla sona erdi.
 

İHA

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