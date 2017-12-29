Logo yarışmasının ikincisi Talas’tan

Türkiye’nin dört bir köşesinden 493 kişinin 909 farklı tasarımla katıldığı logo tasarım yarışmasında birinciliğe layık görülecek bir tasarım seçilmedi. Yarışmada Kayseri Talas’tan katılan İhsan Sarıaslan, İstanbul Güngören’den katılan Arzu Aybedir ve Bursa’dan katılan Karina Muzhdabaeva 1000 TL tutarında mansiyon ödülüne, Ankara Sincan’dan katılan Ünsal Satar 2500 TL tutarındaki üçüncülük ödülüne ve Ankara Çankaya’dan katılan Nurcan Tarhan ise 5000 TL’lik ikincilik ödülünün sahibi oldu.





İHA

