MEHMET AKİF ERSOY TALAS’TA Talas Belediyesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümünde renkli bir etkinliğe imza attı. Tiyatro sanatçıları Tahsin Macit ve Rıfat Kanpara önce tramvayda sonra da Talas’taki okullarda Mehmet Akif ve arkadaşı rolüyle İstiklal Marşı’nın yazılışını ve önemini anlattı. Öğrenciler kadar büyüklerin de ilgiyle takip ettiği etkinlik beğeni topladı.

12 Mart 2020 Perşembe 14:02