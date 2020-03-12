MEHMET AKİF ERSOY TALAS’TA

İlk olarak tramvaya binen ve yolculara milli mücadele yıllarını, İstiklal Marşı’nın yazılışını, bayrak ve vatan sevgisini anlatan ikili ardından da Talas Fatma Mustafa Hasçalık İlk ve Orta Okulu’na geçerek öğrencilerle buluştu. Burada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve Şube Müdürü Şener Serim ile birlikte okulun bahçesinde öğrenciler tarafından karşılanan Mehmet Akif Ersoy ve yakın arkadaşına sürpriz yapıldı.
40 öğrenci, kendilerine İstiklal Marşı’nı anlatmak üzere gelen Mehmet Akif Ersoy’a, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Her bir öğrencinin bir satırını seslendirdiği etkinlikte son kıta hep bir ağızdan coşkuyla okundu.
Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşı bir sınıfta gerçekleştirdikleri kısa oyunla İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini, önemini, bayrak ve vatan sevgisini anlattı. Öğrencilerin ilgi ve merakla izlediği etkinlik, gün boyu Talas’ın diğer okullarında da devam etti.
Öğrencilerin karşısına Mehmet Akif Ersoy rolüyle çıkan tiyatro sanatçısı Tahsin Macit, böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
40 öğrenci, kendilerine İstiklal Marşı’nı anlatmak üzere gelen Mehmet Akif Ersoy’a, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Her bir öğrencinin bir satırını seslendirdiği etkinlikte son kıta hep bir ağızdan coşkuyla okundu.
Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşı bir sınıfta gerçekleştirdikleri kısa oyunla İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini, önemini, bayrak ve vatan sevgisini anlattı. Öğrencilerin ilgi ve merakla izlediği etkinlik, gün boyu Talas’ın diğer okullarında da devam etti.
Öğrencilerin karşısına Mehmet Akif Ersoy rolüyle çıkan tiyatro sanatçısı Tahsin Macit, böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk