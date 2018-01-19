Müşerref-İsmail Yapıcı Cami ibadete açıldı

Arsası Talas Belediyesi’ne ait arazide yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Uzun zamandır uğraştığımız ve Kayseri’nin en farklı mimarisine sahip olan Müşerref-İsmail Yapıcı Camisini bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açmış olduk. Resmi açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz ve İl Protokolü ile yapacağız. Arsası belediyemize ait olan bu cami yaklaşık 6 milyon TL’ye mal oldu. Camimizde peyzajıyla alakalı bir kısım eksiklikler var onun içinde ilkbahar ayını bekleyeceğiz. Vatandaşlarımızım yoğun talebinden dolayı ibadete açmak istedik.” dedi.



Caminin temelini vefat etmeden önce Hayırsever İsmail Yapıcı ile beraber attıklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Mimarisi çok farklı bir cami oldu. Rahmetli İsmail Amca’dan Allah razı olsun. İnsanın huzur bulduğu farklı mimarisiyle dikkat çeken bir cami oldu. Raylı sisteme de çok yakın. Kayseri’den akın akın cemaat gelecek diye düşünüyorum. İnşallah beş vakti namazlar eda edilecek. Benim görev sürem boyunca açtığım bu 7. cami. İnşallah Mayıs Ayında 8’incisini de açacağız. Rabbim cemaatini bol eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu tür güzel işler yapıyoruz. Onlardan Allah razı olsun. Kayseri ve Talasımıza hayırlı olsun.”

Cami ile ilgili düşüncelerini aktaran AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise, “Allah yaptıranlardan ve yapanlardan razı olsun. İsmail Amca’nın ruhu şad olsun. Karacaahmet Mezarlığındaki Şakirin Camii’ne benziyor. İnsanların belli yaştan sonra düz ayak camiye girmesi de çok güzel olmuş. Talas’ımıza yakışır nezih bir cami ortaya çıkmış. Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.



Kurum Haberi

