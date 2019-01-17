Mustafa Yalçın'dan Talas'a Ziyaret

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.



Burada konuşan AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Başkan Palancıoğlu’nun ilçeye yaptığı hizmetlerinden övgüyle bahsederek, Melikgazi Belediye Başkanlığı adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mustafa Yalçın şöyle konuştu: “Sayın Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun Talas’a hizmetleri hakikaten önemli. Hem kurumsallık, hem de projeler ve asli ihtiyaçlar açısından çok hizmetleri oldu. Ben de Talas’ta yaşayan biri olarak faydalandık. Projeleri kıyamete kadar durdukça duracak. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yeni Melikgazi Belediye Başkanlığında da başarılar diliyorum. Hem şehrimiz için büyük bir kazanım, hem de ufuk olarak belediyecilik mektebi gibi, yetişen gençlerimiz için bir hoca. Kendisine ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunmak istedim.”







Talas Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mustafa Yalçın’ın belediyecilikte tecrübe sahibi isim olduğuna dikkat çekti.

Başkan Palancıoğlu, “Mustafa Yalçın ağabeyimizle yıllardır Büyükşehir Belediyesinde çeşitli vesilelerle çalışma imkanı yakaladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart Seçimlerinden sonra göreve başlayacağından eminiz. Bayrağı inşallah emin ellere teslim edeceğiz. Kendisi söylememize gerek yok; belediyecilikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Her konuya hakim, tecrübeli bir insan. Talas için büyük bir kazanç olacak. Bizde belediye başkanlığının devredileceği kişiye liyakat konusunda çok özen gösteriliyor. Çünkü projelerin en iyi şekilde devam etmesi, Talas’ın en iyi hizmeti almaya devam etmesi gerekiyor. Kendisine başarılar diliyor, yolu açık olsun diyorum.” dedi.







Ziyaretin sonunda Başkan Palancıoğlu, Mustafa Yalçın’a belediyeyi gezdirerek birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Mustafa Yalçın da Talas Belediye personeline işlerinde kolaylıklar diledi.

