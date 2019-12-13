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Okullarda temizlik faaliyetlerini aralıksız sürüyor

Talas Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Okullarda temizlik faaliyetlerini aralıksız sürüyor

Eğitime fiziki katkılarının yanında temizlik yönünden de destek veren Talas Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için başta lavabo ve tuvaletler olmak üzere kapı kollarından anahtar-prizlere kadar geniş çaplı temizlik hizmeti veriyor. Bu kapsamda ilçede bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamında rutin temizlik çalışması yapan Talas Belediyesi önce arındırma sonra dezenfekte işlemi yapıyor.
70 okulun bulunduğu Talas’ta her hafta ortalama 20 okulda yapılan çalışmalarda virüs kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların önüne geçilmesi ve zararlı etkenlerin çocuklara bulaşmaması hedefleniyor.



Eğitimin her zaman destekçisi olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okullardaki temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “İlçemizde bulunan okulların tamir, bakım, onarım ve diğer eksiklerinin giderilmesi gibi çalışmalarının yanında temizliğiyle ilgili de ekiplerimiz düzenli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle lavabo ve tuvalet gibi hassas yerlerin temizliğine büyük önem veriyoruz. Bu konuda ekiplerimiz düzenli olarak çalışıyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.” dedi.
 

Kurumsal

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