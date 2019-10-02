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Okulumda Şenlik Var

Talas Belediyesi tarafından ‘Okulumda Şenlik Var’ projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik eğitici ve kültürel faaliyetler düzenleniyor. Proje kapsamında Türk gösteri sanatının vazgeçilmez perde oyunu ‘Hacivat-Karagöz’ün yanı sıra, ‘İbiş ile yarışmalar’, ‘Sihirbaz Gösterileri’ ve Yusuf Duru’nun anlatımıyla ‘Kıssadan Hisseler’ bulunuyor.

Okulumda Şenlik Var

Talas Belediyesi bir yandan şehrin imarı ile ilgili çalışmalar yaparken diğer yandan kültürel imarını da ihmal etmiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ‘Belediye Mahallemizde’ projesi ile özellikle kırsal mahallelerin imarına yönelik adımlar atılırken ‘Okulumda Şenlik Var’ projesi ile de ilkokul çağındaki çocuklara kültürel ve eğitici aktivitelerle milli manevi değerler kazandırılıyor.



İLK DURAK ÇÖMLEKÇİ
İlk durağı Çömlekçi Mahallesi olan programda eğlenen çocuklar etkinlikten duydukları heyecan ve memnuniyeti dile getirirken kendileri için hazırlanan bu projeden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Okul Müdürü Ersin Maraşlı, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu tür etkinliklerin çocuklarımızın gelişimine faydalı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte yaz tatilinden beri emeklerini bizden esirgemeyerek okulumuzun eksiklerini gideren Talas Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Programın düzenlendiği Çömlekçi İlkokulu öğrencilerinden Kıymet Sena Karabulut, “Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu etkinlik sayesinde yeni şeylerle tanışma imkânı bulduk. Bunlarla çok mutlu olduk.” diye konuştu.
Etkinlikte çocuklara eğlenceli oyunların yanında pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunuluyor.
 

İHA

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