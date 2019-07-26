Örencik'e hizmet çıkarması

İlki hafta başında Talas’ın en uzak mahallelerinden Çömlekçi’de başlayan ve fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın ikinci durağı Örencik oldu. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar, mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor. Yaklaşık 30 iş makinesi ile 150 işçinin katıldığı çalışmaların bir ‘hizmet çıkarması’ olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının kırsal mahallelerde seçimlerden önce tespit ettikleri eksiklikleri gidermek olduğunu söyledi.







Başkan Yalçın, bir kırsal mahallede üç gün süren çalışmalarla bütün alanlardaki ihtiyaçların giderildiğini belirterek, “Çömlekçi Mahallemizde ilkini başlattığımız çalışmayla belediyemizin bütün birimleri ile Büyükşehir Belediyemiz, KASKİ, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Ulaşım A.Ş. ve diğer altyapı kurumlarımızın katkıları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmek.” dedi. Örencik Muhtarı Nurettin Bulut ise, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından çalışmalar Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ve ardından dualarla başladı. Daha sonra iş makineleri hep birlikte sahaya çıktı. Ardından protokol üyeleri iş üniformalarını giyerek okulun duvarını boyamaya başladı.







Vatandaşların teşekkür ettiği çalışmalar, bir mahallede üç gün sürecek şekilde planlandı. Çalışmalar Talas kırsalındaki bütün mahallelerde devam edecek.

