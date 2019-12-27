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Osmanlı Sokağı’nda müzik okulu

Talas Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunun yaşatıldığı Osmanlı Sokağı’nda müzik okulu açtı. Tarihi sokağın önemli mekânlarından olan Tol Kilise’de açılan okul için ön kayıtlar başladı. Müzik okulunda gitar, bağlama ve keman kursları verilecek.

Osmanlı Sokağı’nda müzik okulu

Tarihi sokakta yer alan ve yine tarihi bir özelliğe sahip olan Tol Kilise bir süre önce kültür sanat merkezine dönüştürülmüştü. Merkez bünyesinde açılan müzik okulunda gençler gitar, bağlama ve keman kursu alacak. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek kurslar için başvurular internet üzerinden gerçekleştiriliyor.




Okula ön kayıt başvuruları, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin http://talashem.meb.k12.tr/ internet adresinden yapılıyor.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için Talas Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün 437 00 54-4210 numaralı telefonları da hizmet verecek.



 

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