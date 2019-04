Özhaseki'den Yalçın'a tebrik

Özhaseki’yi bina girişinde Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleri karşıladı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yalçın, kampanya döneminde vatandaşın kendilerini seçim atmosferi yokmuş gibi güzel şekilde karşıladığını belirterek, “Cumhur İttifakı ile güzel bir işbirliğiyle girdiğimiz seçim öncesinde sonuç neredeyse belliydi.” dedi.



Başkan Yalçın, seçim döneminde her mahalleye birden fazla gittiklerini anlatarak çok çalıştıklarını söyledi. Talas’ın yapısıyla ilgili de konuşan Başkan Yalçın, “İlçemizde 171 bin kişinin yüzde 45’i Mevlana Mahallemizde yaşıyor. Akademisyen, öğrenciler, işçisi, memuru, ailece çalışanı çok fazla. Talas’taki nüfusun yüzde 80’i beş mahallede yaşıyor. Diğer 25 mahallede de yüzde 20’si yaşıyor. Yani mahalleler arasında çok farklılık mevcut. Sağ olsun Sayın Palancıoğlu okul, sağlık ocağı, cami gibi sosyal donatıların karşılanmasında öncü olmuş. Genelde bir huzur var. Bütün teşkilatlar olarak her hafta bir mahallemizde cuma namazımızı kılıp, ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Hoş geldiniz.” diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, Talas’ın Kayseri’nin en güzel ve şirin ilçesi olduğunu ifade ederek, “Mustafa Başkanımız burada vatandaşımızın teveccühünü kazanarak belediye başkanı oldu. Allah utandırmasın. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.” şeklinde konuştu.



“Geçmişte başarılı arkadaşlarımız vardı, güzel hizmetler vardı. Arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” diyen Özhaseki, şöyle konuştu: “İnsanların yaşadığı yerlerde eksik ve ihtiyaç bitmiyor. Her belediye başkanı kendi dönemine ait iyi işler yaparak ayrılıyor. Yeni dönemde de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunları yapmak üzere de yeni başkanlar seçiliyor. Mustafa Bey, tecrübeli bir arkadaşımız. Senelerce Büyükşehir Belediyesinde beraber çalıştık. Arkasından ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı ortamda kendisine hükümet olarak bir görev verdik. Van veya Diyarbakır diye söylediğimizde Van’a gidip aylarca, yıllarca hizmet etti. Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle müsemma bir arkadaşımız. İnşallah bu dönem güzel işler yapacaktır, vatandaşımızın duasını, Allah’ın rızasını kazanacaktır.”

Özhaseki, “Bir taraftan da Cumhur İttifakının bereketini tüm Kayseri bu seçimlerde gördü. İnşallah bundan sonra da bu beraberlik devam eder, ülkemizdeki sıkıntılar biter diye ümit ediyoruz. Seçilen bütün arkadaşlarımıza ve Mustafa Başkanımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İlçe Başkanı Kerem Ekici, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da katıldı.