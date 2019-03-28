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PALANCIOĞLU: “HİZMETTE İDDİALIYIM”

Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu Talas’taki deneyimlerinin ardından Melikgazi’de vereceği hizmetler konusunda iddialı olduğunu belirterek,” Allah’ın izniyle beş yıl süreyle müthiş deneyimler kazandık. Allah’ın yardımı, tecrübelerimizin gücü ve hükümetimizin de destekleriyle Melikgazi’de vereceğimiz hizmette iddialıyım” dedi.

PALANCIOĞLU: “HİZMETTE İDDİALIYIM”
KADINLARDAN TAM DESTEK
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına devam eden AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları, Köşk ve Gültepe mahallelerindeki kadınlarla biraya geldi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZ
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da, şehircilikle ilgili birikimi olduğunu anlatarak, “İmardan, şehircilikten anlayan bir belediye başkanı olarak Talas’ta beş yıl hizmet ettik. Şimdi inşallah Melikgazi’ye nasip olursa hizmet vereceğiz. Ben iddialıyım. Melikgazi için değil, Türkiye’ye inşallah örnek olacak, imar politikasını, şehircilik politikasını düzenleyecek bir belediye başkanlığı yapacağız” dedi.
 
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