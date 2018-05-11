PALANCIOĞLU’DAN ÇÖLYAKLILARA DESTEK

Başkan Palancıoğlu, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle belediyeye ait Mevlana Mahallesi’ndeki Mevlana Sosyal Tesisinde düzenlenen programda hastalar ve aileleriyle bir araya geldi.

Konuşmasına Dünya Çölyak Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Palancıoğlu, sağlığın kaybedildiğinde kıymetinin bilindiğine dikkat çekerek, “Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Böyle bir hastalığı daha önce duymamıştım. Dernek başkanımıza bu bilinci ve farkındalığı oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarımız da bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Biz de elimizden geldiğince yanınızda olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Sağlıkla ilgili yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: “Sağlıkla ilgili sorun olduğunda hiçbir şeyin değeri yok. Bu nedenle sağlığa önem veriyoruz. Örnek verecek olursak Mevlana Mahallemize 112 acil merkezi ve sağlık ocağı yaptık. Ayrıca Miraboğlu Sağlık Ocağını yeniden açtık. Mevcut sağlık ocaklarını yeniledik. Bu mahallede ayrıca iki adet asansörlü, jeneratörlü, diyetisyenli, psikologlu ve diş hekimine varıncaya kadar birçok hizmetin verileceği sağlık ocağı açıyoruz. Normalde belediyelerin görevi sağlık ocakları, cami, okul yaptırmak değil, ama vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için belediyeler olarak çalışıyoruz.”

Başkan Palancıoğlu, Türkiye’nin dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülke olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde en ucuz, en hızlı ve en kaliteli sağlık hizmeti veriliyor. Bu konuda doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın ise Kayseri’de 3 bine yakın çölyak hastası bulunduğunu belirterek, “Çölyak, tanısı konmadan önce bir hastalık, tanısı konduktan sonra ise bir yaşam şeklidir.” diye konuştu.

Çölyak Derneği Başkanı Zahide Kaya da, “Üyelerimizle burada olduğumuz ve başkanımızın bize sağladığı destek için mutluyum. Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çölyak Dernek Başkanı Zahide Kaya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na destekleri için çiçek ve plaket takdim etti. Programın sonunda çölyak hastalarına glütensiz gıdalardan oluşan paket hediye edildi. Programda ayrıca çölyak hastalarına diyetisyenlerce beslenmeleri konusunda bilgiler verildi.

İHA

