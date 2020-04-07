“Rabbim dualarımızı kabul buyursun” Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yalçın mesajında, “İnanıyorum ki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af dilerken bir yandan da insanlığın sıhhat ve selameti için dua edecektir” dedi.

07 Nisan 2020 Salı 16:06