12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Yıldönümü sebebiyle birtakım mesajlar yayımlandı. Mesaj yayımlayan isimlerden biri de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın oldu. Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı mesajının fotoğrafını paylaştı. Başkan Mustafa Yalçın, darbenin yıldönümünde yayımladığı “Nefret ediyorum darbecilerden” başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “12 Eylül 1980’de üniversitede öğrenci idim. Darbe yaptıkları için değil, yaptıklarını haklı çıkarmak adına 5 bin gencimizin kardeş kavgasında can verdiğini seyrettikleri için. Anarşi bir gecede, bir işaretle sona eriyorsa, bu kayıp ne içindi. Sonra da ‘bir sağdan, bir soldan astık’ dediler utanmadan. Sağdaki genç de soldaki genç de benim kardeşimdi… Ruhları şad olsun.”

