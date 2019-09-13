Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Sağdaki genç de soldaki genç de benim kardeşimdi”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 12 Eylül darbesinin 39’uncu yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nefret ediyorum darbecilerden” dedi. Yalçın, paylaştığı mesajında, “Sağdaki genç de soldaki genç de benim kardeşimdi” ifadelerini kullandı.

“Sağdaki genç de soldaki genç de benim kardeşimdi”

12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Yıldönümü sebebiyle birtakım mesajlar yayımlandı. Mesaj yayımlayan isimlerden biri de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın oldu. Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı mesajının fotoğrafını paylaştı. Başkan Mustafa Yalçın, darbenin yıldönümünde yayımladığı “Nefret ediyorum darbecilerden” başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “12 Eylül 1980’de üniversitede öğrenci idim. Darbe yaptıkları için değil, yaptıklarını haklı çıkarmak adına 5 bin gencimizin kardeş kavgasında can verdiğini seyrettikleri için. Anarşi bir gecede, bir işaretle sona eriyorsa, bu kayıp ne içindi. Sonra da ‘bir sağdan, bir soldan astık’ dediler utanmadan. Sağdaki genç de soldaki genç de benim kardeşimdi… Ruhları şad olsun.”
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN12 EYLÜLSosyal Medya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.