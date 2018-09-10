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SALÇAYLA GELEN BİRLİK VE BERABERLİK!  

Talas’ta pek çok önemli sorun çözüm beklerken Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun toplu salça kaynatma günleri düzenleyip bunu ilçenin sanki en önemli sorunuymuş gibi göstermesi ilçe halkında tepkiye neden oldu.

SALÇAYLA GELEN BİRLİK VE BERABERLİK!  

Talas Belediyesi’nce düzenlenen salça kaynatma festivalinde konuşan Başkan Palancıoğlu’nun “Önemli bir sıkıntıyı çözdük, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik” sözleri ise ilçe halkında şaşkınlık yarattı. Konut azlığı nedeniyle artan kiralar, çöplerin toplanması ile ilgili problemler, toplu ulaşımdaki sıkıntılar ve imar tadilatlarındaki adaletsizliklerin olduğu iddiaları varken, vatandaş çözüm beklerken Palancıoğlu’nun salça festivallerinde Milletvekili İsmail Tamer, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile cirit atması vatandaşlarca ciddiyetsizlik olarak değerlendirildi.

Talas’ta yaşayan vatandaşlardan bazıları tepkilerini dile getirerek, “Başkanın açıklamalarını görünce şaka zannettik. Zira salça yeri sıkıntısını çözerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik sözleri cidden çok komik oldu. Hele ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğin toplu salça kaynatarak sağlanmış olduğunun açıklanması cidden traji komik. Eğer bu birlik ve beraberliğin sağlanması toplu salça kaynatmaya bağlıysa hemen Cumhuriyet meydanında salça kazanları kurulsun” dediler.

Haber Merkezi

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