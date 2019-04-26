Şampiyon Talasgücü'nden Başkan Yalçın'a ziyaret

Başkan Yalçın, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, 02-05 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek U19 Türkiye Şampiyonası 1. kademe Kahramanmaraş grubunda mücadele edecek Talasgücü Belediyespor’un yönetici, teknik heyet ve oyuncularını kabul etti.



“TALASGÜCÜ GOL REKORU KIRDI”

Başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda takımla ilgili bilgiler veren Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, ligi rekorlarla tamamladıklarını söyledi. Aslan, 26 maçta 134 gol atıp, 9 gol yediklerini belirterek, “Kayseri’de gol rekoru kırdık. Daha önceki gol sayımız 132 idi. U19 takımı olarak geçen yıl Türkiye Şampiyonasında ikinci grupta finalde elendik. Bu yıl oyuncularımızdan beklentimiz ilk dörde girip şehrimizi temsil etmek. 2 Mayıs’ta da ilk grup maçına çıkacağız.” dedi.



“FORMANIN HAKKINI VERMEK ÖNEMLİ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sporun bir disiplin olduğunu ifade ederek, “Bir formayı temsil etmek, o formanın hakkını vermek çok önemli. Bunun bilincinde olmalıyız, oluyorsunuz. Sizlerle beraber emeği geçen hocalarımız, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız bizleri çok mutlu ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“BAŞARI SİZDEN, TAKDİR BİZDEN”

“İnşallah gidebildiğiniz yere kadar gitmenizi arzu ediyoruz.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Yaradan çalışana verir. Önemli olan çalışmanız. Siz çalıştıkça mutlaka başarılı olacaksınız. Biz de her zaman sizi destekleyeceğiz. Başarı sizden, takdir bizden. Güzel yerlere geldiğinizde bizim futbolcumuzdu demek bize ayrı bir gurur verir. Bu başarıları bizlere yaşattığınız için çok mutluyuz. Açıkça söylüyorum bize düşen primdi, takdirdi ne varsa yapacağız.”

Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor’da hedef, 1. kademe grubunu geçerek bir üst tura yükselmek.

