Servet Ziya Ustaoğlu Sağlık Ocağı Tamamlandı

Talas’ta yerel yönetim ve hayırsever işbirliğiyle sağlıkta her geçen gün yeni bir tesis kazandırılıyor. Son olarak nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesine bir sağlık tesisi daha hizmete girmek üzere. Talas Belediyesi ve hayırsever Ziya Ustaoğlu tarafından yaptırılan Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezi inşaatı sona erdi.



Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Halk Sağlığı Başkanı İsmail Kılıç ile sağlık merkezinde incelemelerde bulundu.



Başkan Palancıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada Talas’ta hayırseverlerle güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, “Bugün yine bir sağlık ocağı inşaatını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağız.” dedi.



Mevlana Mahallesinin 70 bin nüfusuyla Kayseri’nin en yoğun mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, “Burada sağlık merkezine büyük bir ihtiyaç vardı. Peyzaj çalışmalarının ve görevlilerin atamasının yapılmasıyla bir ay içerisinde hizmet verilecek inşallah. Hayırseverlerimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Burası aile hekimleri, psikolog, diyetisyen, diş hekimi olacak şekilde küçük bir devlet hastanesi mantığıyla hizmet verilecek.” diye konuştu.



Başkan Palancıoğlu, hayır yapmanın kolay olmadığını belirterek, “Herkes para kazanabilir, ama bunu hayra harcamak kolay değil. Hayırseverimiz sağ olsun buraya büyük bir eser bıraktı. Vatandaşlarımız sağlık hizmetini buradan aldıkça hem hayırseverimize, hem de bizlere inşallah dua edecekler. Rabbim hayırseverlerimizin sayısını artırsın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli şunları söyledi: “Eser bırakan, bunları halkımızın hizmetine sunan ve bunda ön ayak olan başta başkanımız olmak üzere hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kayseri her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Burada prototip çok güzel bir aile sağlığı merkezi yapıldı. En kısa zamanda hizmete girecek.”



İl Halk Sağlığı Başkanı İsmail Kılıç ta, “Ziya Ustaoğlu Amcamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hayır yapmada yarışıyor. Talasımız için de çok gerekli bir tesisti.” şeklinde konuştu.



Hayırsever Ziya Ustaoğlu ise, “Her şeyin başı sağlık. Allah ümmeti Muhammed’e iyilik sağlık versin. Dünyada muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

