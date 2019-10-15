“SİZİN İÇİN NE YAPILSA AZDIR”

Amatör Spor Haftası kapsamında Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliği ile düzenlenen törende uluslararası müsabakalarda ülkemize madalya kazandırmış 63 sporcuya ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın burada yaptığı konuşmada Türkiye’yi yurt dışında temsil eden ve ülkesine madalya ile dönen sporculara verdiği değeri vurgulayarak, “Sizlerle bir araya gelmek bizim için onurdur, sizin için ne yapılsa azdır” dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı’nın yanı sıra sporcular, aileleri ve antrenörlerin katılımıyla Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ödül töreninde konuşan Başkan Yalçın, ‘100 Ağartan Projeler’den birisi olan ‘Sporcu Fabrikası’na değinerek spor yeteneği olan gençlerin yeteneklerinin ön plana çıkarılmasının bu çalışma ile sağlanacağını belirtti. Madalya alan gençlerin bu sporcu fabrikalarında yetişen gençlere örnek olacağını söyleyen Başkan Yalçın, “O yüzden siz sadece bir madalya kazanmadınız, sizden sonraki nesle de bir çığır açtınız. Bu nedenle biz sizi ne kadar kutlasak azdır. Bugün burada size belki maddi anlamı mütevazi olan ama manevi anlamı büyük birer hediye vereceğiz. Bu ödülü, sizinle daha çok görüşmek üzere karşılıklı bir hediyeleşme olarak görün” şeklinde konuştu.



Sporculara çeşitli konularda tavsiyelerde de bulunan Başkan Yalçın, “Kendisini iyi yetiştirmek isteyen bir genç, en az bir yabancı dil bilmeli, bir müzik enstrümanı çalmalı ve en az bir spor dalında amatörce olsa da faaliyet gösterilmeli. Sonrasında da iş güç sahibi olduğunda mesleğini de dünya standartlarında icra etmeli” diye konuştu.



Törende konuşan ve gençlerin Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırmak için verdikleri çabayı takdir ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı da Başkan Yalçın’ın “Sporcu Fabrikası” projesine değinerek, gençler ve sporcular için elinden geleni yaptığını belirtti. Aynı zamanda Talas Belediyesi meclis üyesi olduğunun altını çizen ASKF Başkanı Soykarcı şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde bir üniversitelerarası futbol turnuvasının fikstürünü çektik, 111 takım katıldı. 2 bin sporcuyla birlikte 205 müsabaka oynanacak. Talas Belediyemiz buna da sponsor oldu. Başkanımız her zaman sporun ve sporcunun yanında. Buradan bir kez daha, amatör sporun yanında olan, desteğini ve katkısını esirgemeyen sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından ülkemizi çeşitli uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edip madalya kazandıran 63 sporcuya eşofman takımı ve spor ayakkabısından oluşan hediyeleri takdim edildi.

