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Talas'a 15 yeni park

Talas Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde 15 yeni park yapımı ve 3 parkta yenileme çalışması başladı.

Talas'a 15 yeni park

Nüfusu hızla artarak büyüyen ve gelişen Talas’ta çocuklar, gençler ve büyüklerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesinde 12, Han, Kuruköprü ve Başakpınar mahallelerinde de birer adet park yapımını sürdürüyor. Ayrıca yine Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde 3 parkta modern tartan zemin, yeni nesil oyun grupları, kent mobilyaları ve dekoratif bitkilendirme yenilemeleri yapılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkların toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçları gidermesi noktasında planlandığını söyledi.

Başkan Yalçın, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği; adeta bir buluşma, kaynaşma noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısı her zaman artmaktadır” dedi. Başkan Yalçın, park yapımında yoğun ve yorucu kent yaşamı dikkate alınarak ulaşımı kolay, çevreyle uyumlu alanlar oluşturulmasına ve erişilebilir olmasına dikkat edildiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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Samet Arikan 4 gün önce

Bir Talasli olarak Mustafa palancioglundan pek bir hizmet göremedik. Yeni başkan inşAllah başladığı hizmetlerine aynı şekilde devam eder.

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