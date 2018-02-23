Talas Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Geçtiğimiz yıl, daha uzun yıllar daha iyi hizmet verilebilmesi için toplam 7 milyon TL değerinde yeni iş makinelerini belediye filosuna kazandıran Talas Belediyesi 500 bin TL değerindeki iki iş makinesini bünyesine kattı.



Yerli üretim olan iki iş makinesini belediyenin filosuna kattıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Cuma. Hayırlı bir gün ve hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Talas Belediyesi olarak bütün ekipmanlarımızı göreve geldiğimizden bugüne kadar yenilemeye çalıştık. Kamyon, iş makineleri, araçlar satın aldık. Biliyorsunuz ki kiralama büyük bir maliyete neden oluyor. Geçtiğimiz yıl 4 tane büyük iş makinası, kepçe, greyder, silindirler almıştık. İhtiyacımız olan 2 tane kazıcı yükleyici makine almamız gerekiyordu. Onları da aldık” dedi.



Yerli üretim ürünlerin kullanımının artarak dışa bağımlılığın azalması gerektiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:



“Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla yerli üretim 2 tane kepçe aldık. Dolayısıyla kamyon ve iş makineleriyle birlikte Talas Belediyesi artık çok daha kaliteli hizmet verecek bir belediye haline gelmiş olacak. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Kullanacak arkadaşlara Allah kaza bela vermesin. Kırsal alanlarda kazıcı yükleyicilerin çok etkileri var. Dolayısıyla ihtiyacımızı da karşılamış olduk. Hayırlı olmasını dilerim. Bu tür yerli üretimlerinde Türkiye’de hızla artmasını, dışa bağımlılığın azalmasını temenni ediyorum.”