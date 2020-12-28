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TALAS BELEDİYESİ MEHMET AKİF’İ ONLİNE OYUNLA ANDI

Talas Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 84. ölüm yıldönümünde tiyatro oyunu ile andı.

TALAS BELEDİYESİ MEHMET AKİF’İ ONLİNE OYUNLA ANDI
Milli Şair’in hayatından kesitlerin sunulduğu ‘Buradan Bir Ragif Geçti’ adlı oyunu sahneye koyan Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu oyuncuları büyük takdir topladı.
Belediye Meclis Salonu’nda sahnelenen ve Talas Belediyesi instragram hesabından canlı olarak yayınlanan oyunu Aytekin Aydoğan yazdı ve yönetti.

GENÇ KADRO BEĞENİ TOPLADI 
Osman Varsat, Hilal Pelin Ay, Serkan Berberoğlu, Adem Çiftçi, İbrahim Boyraz, Hanife Esmer, Altan Yücel, Eren Ayazma, Berkay Muslu ve Enes İlkyaz’ın rol aldığı tek perdelik oyunda Mikail Gözelce, Harun Kırım ve Erdi Uzun da teknik ekip olarak destek sağladı.
Pandemi tedbirleri nedeniyle seyircinin alınmadığı oyunu online olarak Talas Belediyesi instagram hesabından tiyatroseverlerle buluşturan Kayseri Sahne Tiyatrosu ekibinin performansı büyük beğeni topladı.

BAŞKAN YALÇIN PROVAYI İZLEDİ
Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da oyunun provasını izleyerek gençlere moral ve destek verdik.
Tiyatronun çok önemli bir sanat olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, bu sanata gönül veren gençleri tebrik ederek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
2021 Yılının TBMM tarafından ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak kabul edildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, Milli Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde böyle bir oyunla andıklarının altını çizdi.
 

Haber Merkezi

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