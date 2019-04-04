Talas Belediyesi'nde devir teslim

Kayseri Adliyesindeki törende mazbatasını belediye meclis üyeleriyle alan Başkan Mustafa Yalçın, daha sonra Talas Belediyesine geçti. Belediye binası önünde partililer, vatandaşlar ve personelin karşıladığı Başkan Yalçın, daha sonra başkanlık makamına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte girdi. Başkan Palancıoğlu yaptığı açıklamada, beş yıl önce 4 Nisan gününde Talas Belediye Başkanlığı görevini devraldığını belirterek, “Yine 4 Nisan’da görevi devrediyoruz. Buradan da Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini devralacağız. İnşallah belediye başkanları olarak hep birlikte Kayserimize hizmet edeceğiz” dedi. "Talas’ın yeri farklı. Güzel hizmetler yaptık. Şimdi belediyecilikte tecrübeli bir isme, Mustafa Yalçın Başkanımıza devretmekten onur duyuyorum.” diyen Başkan Palancıoğlu; “Yarın ihaleye çıkıldığında yaklaşık 124 milyon liralık arsa, 60 civarında daire ve dükkanla birlikte toplamda 164 milyon lira bir gelir bırakıyoruz. Talas İmar A.Ş.’de de 2,5 milyon lira kasada para bırakıyoruz. Talas’ta güzel bir çeyiz bırakıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, uzun süre belediyecilik yaptığını ifade ederek, “Böyle tertemiz, üstelik de kasasında para bırakılan bir belediye az bulunur. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum. Üstelik arsalar, vatandaşlarımızın, Talasımızın kullanımına hazırlanmış durumda. Bunlar yine hizmet olarak vatandaşımıza geri dönecektir. Yoksa sadece Ankara’dan gelenlerle personel maaşı bile karşılanmaz. Arsa üretmek, değere dönüştürmek, bunu da vatandaşlarımıza hizmete dönüştürmek adına başkanımız bize çok güzel bir miras bırakmış. Palancıoğlu başkanımızın bıraktığı yerden çıtayı daha yükseğe çıkartmak görevimizdir. Talas’ta yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, Melikgazi’de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu, belediyenin mührünü Başkan Yalçın’a teslim ederken, kendisine çiçek verdi. Başkan Yalçın da Başkan Palancıoğlu’na çiçek verdi.

