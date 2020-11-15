TALAS BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 1000 TABLET ARMAĞANI Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın eğitime desteği sürüyor. Uzaktan eğitimden yararlanamayan Talaslı öğrencilere yönelik hazırlanan 1000 adet tablet, düzenlenen törenle teslim edildi.

Belediye Meydanı’nda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, davetliler ve eğitim camiası ile öğrenciler katıldı.



“EĞİTİM GELECEĞE YÖN VERİR”

Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplamda bin 500 adet tablet desteği sağlayacaklarını ifade ederek bunun 1000 tanesinin Talaslı öğrencilere, kalan 500’ünün ise il genelinde dağıtımı yapılacak olan kampanyaya destek olarak verileceğini söyledi.

“Yerel yönetimler olarak kendi düzeyimizde eğitimin içinde yer almalıyız, biz de bunu içselleştirdik.” diyen Başkan Yalçın, geleceğe yön verecek en önemli etkenin eğitim olduğuna dikkat çekti ve bunun için de nitelikli eğitim almış kaliteli bireyler yetiştirmek gerektiğine vurgu yaptı.



GECE GÜNDÜZ EĞİTİME YATIRIM

Göreve geldiği günden bu yana eğitim ile ilgili başlattığı projeler ve tamamlanan yatırımlar ilgili de konuşan Başkan Yalçın, gece gündüz eğitim ile ilgili projeler planladıklarını ve bunların hayata geçirilmesi için gereken çalışmaları yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Yapılan projeleri kısaca anlatan Başkan Yalçın, “En yakın örneği geçen hafta açtığımız 7/24 kütüphanemiz. Kütüphanemizden bugüne kadar 14 bin kişi yararlandı. Yine bugüne kadar 12 tane okulun temelini attık ve bir kısmını da eğitim-öğretime açtık. Bunların yanında yapacağımız millet bahçesi içerisinde yine 3 adet okulumuz da yer alacak. Bunlara ek olarak göreve geldiğimiz günden beri ilçemizdeki bütün okulların bakım onarım çalışmalarını yatık. Pandemi öncesi ve pandemi sırasında okullarımızın hijyenini de sağlıyoruz. Evde kalmak zorunda olduğumuz zamanlarda çocuklara 30 bin adet kitap dağıttık.” dedi.



“ÖĞRETMEN BAŞKAN’IN GÖRÜNMEYEN HİZMETLERİ SAYMAKLA BİTMEZ”

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Ekinci, Başkan Yalçın’ın öğretmen yönüne atıfta bulunarak, şunları söyledi: “Burada, her alanda eğitime, okullara, öğrencilere destek sunan Talas Belediyemizin öğretmen başkanı Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde bin öğrencimizi tabletleriyle buluşturacağız. Bunlar görünen hizmetleri, bunların yanında görünmeyen pek çok hizmeti var. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.”



TALAS HİZMETTEN HİZMETE KOŞUYOR

Törende daha sonra söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Başkan Yalçın’ın yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti. “Talas’ımız hizmetten hizmete koşuyor” diyen Başkan Büyükkılıç, “Talas’ımızın deneyimli, çalışkan, azimli, değerli başkanı Mustafa Yalçın Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.



VEKİLLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Törende konuşan AK Parti ve MHP Kayseri Milletvekilleri Başkan Yalçın’ın yaptığı hizmetlerden övgü dolu sözlerle bahsetti. “Pandemi döneminde böyle bir hizmete imza atmak çok anlamlı.” diyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Başkan Yalçın’a eğitimin yanında durduğu için teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Milletvekili İsmail Tamer de Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bugün burada değerli başkanımız Mustafa Yalçın’ın bir güzel hizmetine daha şahit oluyoruz. Mustafa Yalçın Başkanımın açmış olduğu kütüphaneyi okuma adına verdiği katkıyı ifade ederek kendisine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da “Talas’ta birçok alanda önemli yatırımlar yapılıyor ama en önemlileri ve güzel olanları da eğitime yapılan yatırımlardır. Böylesine hayırlı ve güzel organizasyonu gerçekleştiren, eğitimin aşığı Başkan Yalçın’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“GAYRETİNE VE ÇALIŞMALARINA ŞAHİDİZ”

Programda son konuşmayı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkan Yalçın ile birlikte çalıştığı dönemlerden söz ederek, “Başkan Yalçın, 20 seneye yakın birlikte mesai yaptığımız bir kardeşimizdir. Gayretine, dürüstlüğüne, vatanseverliğine, çalışmalarına şahidiz. Hiç tanımadığı illerde terör tehdidi altında halkına hizmet için gece gündüz çalıştı. Mustafa Bey, gündüz bizimle belediyede çalışır akşam da kitap meclislerinde buluşur.” dedi.

Başkan Yalçın’ın belediye başkanlığı döneminden de övgüyle söz eden Özhaseki, şunları söyledi: “Belediye başkanlığı döneminde de görüyoruz zaten. Açtığı kütüphaneden, okullarda yaptığı hizmetlerden de birebir şahidiz. Bu güzel hayırlı toplantı vesilesiyle Mustafa Yalçın Bey’e teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.



Haber Merkezi