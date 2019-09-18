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Talas Belediyesi'nden Tiyatro Kursu

Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi, tiyatroya gönül veren gençlere uygulamalı eğitim verecek.

Talas Belediyesi'nden Tiyatro Kursu

Bir yandan şehrin alt ve üstyapısına yönelik çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da kültür-sanat ve sosyal faaliyetler alanında etkinlikler düzenleyen Talas Belediyesi, şimdi de tiyatroya gönül veren gençlerin önünü açmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla ücretsiz tiyatro kursu düzenliyor.


Konuyla ilgili olarak Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden veya Talas Tiyatro Akademisi sosyal medya hesabından bilgi almak mümkün. Ayrıca 0352 437 00 54 ve 0546 248 08 38 telefonlardan bilgi alınabilinir.
Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenecek olan kurslara 4 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek. 6 Ekim’de ise seçme yapılacak ve başarılı olanlar ücretsiz olarak eğitime başlayacak.



 

İHA

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