Talas Belediyesi ‘Pati Köy’ ile bir ilke daha imza attı

Talas Belediyesi, ‘Belediye Mahallemizde’, ‘Okulumda Şenlik Var’ ve ‘Talas’ta Antika Günleri’ gibi ilkleri barından hizmetlerden sonra şimdi de ‘Pati Köy’ projesiyle ‘rehabilitasyon merkezi’ kurdu. Alışıla gelmiş sıradan hayvan barınaklarından çok farklı olarak tasarlanmış merkezde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınaktaki hayvanlar tedavi edilerek doğal yaşama dönmeleri sağlanacak.



Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ve teknik ekiple birlikte, inşası devam eden Pati Köy’deki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Pati Köy Projesinin seçim öncesi sunulan vaatlerden birisi olduğunu hatırlatarak “Bugün, ‘yüz ağartan’ projelerimizin birinin başındayız. ‘Pati Köy’, projelerimizin en önemlilerinden biriydi. Bakıma muhtaç, terkedilmiş sokak hayvanlarının, bilhassa köpeklerin bakımını sağlamak amacıyla 3 bin metre kare alanda bir rehabilitasyon merkezi kurduk” dedi.







Hayvanların, hayatın bir parçası olduğunu belirten Başkan Yalçın, projenin en önemli yanının hayvanlar için tamamen doğal bir ortamın sağlanmış olduğunu kaydetti. Bu projeyle hayvanların mutlu olmasının ve rahat etmesinin amaçlandığını ifade eden Başkan Yalçın, hayvan severlerin kendi besledikleri hayvanlarını da burada misafir edebileceklerini söyledi.







“BÖYLE BİR YER UMMUYORDUM”

Pati Köy hakkındaki görüşlerini dile getiren Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, de muhteşem bir proje ile karşılaştığına dikkat çekerek “Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim, muhteşem bir yer olmuş. Tamamlandığında da sanıyorum bunun iki katı bir güzelliğe ulaşacaktır. Ben hiç böyle bir yer ummuyordum. Gerçekten başkanımı tebrik ediyorum. Görüyorum ki çok güzel bir yer olmuş, başka bir şey söyleyemeyeceğim çok duygulandım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ’dedi.







TAMAMEN DOĞAL ORTAM

Zincidere ile Başakpınar arasında 3 bin metre karelik alana kurulan ve beş yüz köpeğin aynı anda bakımının yapılacağı hayvan rehabilitasyon merkezi önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. Toplamda üç bölümden oluşan bakım merkezinde yetişkin ve yavru köpekler için ayrı ayrı alanlar ile merkeze getirilen hayvanların kontrol ve aşılarının yapıldığı üçüncü bir bölüm yer alıyor.



Yapay hiçbir malzemenin kullanılmadığı, tamamen doğal ortamdan oluşan merkezde bakımları yapılan ve güçlendirilen hayvanlar, doğal yaşama uyumlu hale getirildikten sonra doğaya bırakılıyor.

