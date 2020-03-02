Talas Belediyesi personeline Kızılay’dan ilk yardım eğitimi

Talas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimde yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler ve kırıklara karşı yapılabilecek ilk müdahaleler hakkında bilgiler verildi. Kızılay Talas Şubesi Başkanı Ünal Yüksel ve Kızılay gönüllüsü Dr. Tayfun Yılmaz tarafından verilen eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de yer aldı.







Belediye personeline ilk yardımın önemini anlatan ve acil yardım ile ilk yardımın farklı konular olduğunun altını çizen Dr. Yılmaz, acil yardımın sağlık personelleri tarafından, ilk yardımın ise kazazedenin yardımına koşan kişiler tarafından yapılabileceğini ifade etti.

Yardım teknikleri hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği eğitim zaman zaman da uygulamalı olarak devam etti.



Haber: Selma Kara