Talas Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özellikle dağlık alanda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerimiz itina gösteriyor. Belediye ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelindeki hayvanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için Talas'ın belli noktalarındaki yemliklere ve Ali Dağı'na yem ve yiyecek bıraktı. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Evlerinizde artan yemekleri sokak hayvanları için belirli noktalara bırakın." dedi.

Yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, sokakta aç kalan hayvanlara yem ve yiyecek vermeleri konusunda duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.

İHA