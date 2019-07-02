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Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Talas Belediye Meclisi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Temmuz ayı birinci birleşim birinci oturum toplantısını gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Meclis Salonundaki toplantıda meclis üyeleri, gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere bir araya geldi. Toplantı, gündem ve yoklama ile başladı. Ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. 9 maddenin karara bağlandığı toplantıda pazar yeri devir, tanıtım ve ilan ücret tarifelerinin belirlenmesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi gibi konular oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meclis üyelerine uyum içinde çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.
Başkan Yalçın, birleşimi 5 Ağustos Pazartesi saat 16.00’da yeniden toplanmak üzere kapattı.


 

İHA

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