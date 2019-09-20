Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas Belediyesi’nden Ahilik Haftası Konseri

Talas Belediyesi tarafından Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik büyük beğeni topladı. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muzaffer Elitaş’ın konseri ve Adıyaman Harfane Topluluğu’nun gösterisi coşkuyla izlendi.

Talas Belediyesi’nden Ahilik Haftası Konseri

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile çok sayıda esnaf ve öğrenciler katıldı.



Programda ilk olarak sahne alan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muzaffer Elitaş, sanat müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye gelen Adıyaman Harfane Topluluğu ise salonu dolduran müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Gerek Adıyaman yöresinden gerekse de yurdun çeşitli bölgelerinden sevilen türküleri seslendiren topluluk büyük alkış aldı. Seyirciler de zaman zaman topluluğa eşlik ederek bu güzel geceye ortak oldu.
 


BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR
Program sonrası kısa bir konuşma yapan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, gerek esnaflara gösterdiği yaklaşım gerekse de düzenlenen programdan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de çok güzel bir program gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, emeği geçenleri ve Başkan Yalçın’ı tebrik etti.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.