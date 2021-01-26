TALAS BELEDİYESİ’NDEN KEPEZ’E MODERN ORTAOKUL

İhalesi yapılan 24 derslikli ortaokul ile Kepez, her türlü donanıma sahip modern bir ortaokula kavuşacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimin kendileri için öncelikli bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için bütün gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Kepez’e bir okul kazandırmak amacıyla kolları sıvadık ve 24 derslikli ortaokulun ihalesini yaptık. Baharla birlikte temelini atarak yapımına başlayacağız ve en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız inşallah.” dedi.

EĞİTİME SÜREKLİ DESTEK

Eğitime desteklerinin sürekli olduğuna işaret eden Başkan Yalçın, Talas’taki tüm okulların bakım onarım ve tamiratlarını yapmakla birlikte Mevlana Mahallesi’ne 32 derslikli bir ilkokulun yapımına da başladıklarını ve inşaatının sürdüğünü sözlerine ekledi.

NELER BULUNUYOR?

Toplam 5 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip 5 katlı ortaokulda 24 dersliğin yanı sıra müzik dersliği, 2 adet teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar, fen ve müzik derslikleri, kütüphane, beden eğitim salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor.