Talas Belediyesi’nin farklı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi

İlçede bina görevlisi bulunmayan apartman ve site bahçelerinin otları belediye ekipleri tarafından biçilerek temizleniyor. İlk olarak Yenidoğan Mahallesi’nden başlatılan ve ilçe genelinde devam ettirilecek olan uygulamayla kapsamlı bir temizlik çalışması yapılıyor.

Bahçe içerisindeki yabani otların biçilmesinin ardından temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra çevreye zarar vermeyen özel ilaçlı suyla yıkanan bahçelerin dezenfeksiyonu da yapılmış oluyor. Böylece hem yangın tehlikesi ortadan kaldırılıyor hem de böceklenme ve sineklere önlem alınıyor.



BİNA SAKİNLERİNDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren apartman sakinleri de daha önce böylesine güzel bir hizmetle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Şaşkınlığın yanı sıra büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan vatandaşlar, gerçekleştirdiği bu farklı ve güzel çalışmadan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.









BELEDİYEMİZ BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Vatandaşların uygulamadan çok memnun olduğunun altını çizen Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy da, “Başkanımızdan Allah razı olsun, 15-20 yıldır hiç temizlik görmeyen bina bahçelerinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Hem haşerat ve yangına karşı önlem alınıyor hem de çocuklarımız evde kalmanın önemli olduğu bu günlerde bina bahçelerinde güvenle vakit geçiriyor” dedi.

