Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleşen ziyarete Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, cemiyet yönetimi ve gazeteciler katıldı.



Mustafa Yalçın’ın gazetecilerle ilişkilerini çok güzel yürüttüğünü söyleyen Veli Altınkaya, “Mustafa Yalçın başkanımız, KASKİ Genel Müdürlüğü Büyükşehir Genel Sekreterliği görevinde hep basına yakın isimlerden biri oldu. O dönemde de cemiyetimizin her türlü taleplerine yardımcı oldu ve destek verdi. Kapısı bize hep açık oldu. Yaklaşık 2 hafta önce başkanımızla beraber Ali Dağı’na fidanlar diktik. Hafta sonu da diktiğimiz fidanların fotoğrafı bana atıldı ve dediler ki başkanım siz diktiniz ama biz bu fidanlara bakıyoruz ve suluyoruz. Tecrübeli bir belediyeci ve bürokrat olarak, Talas’ta gayretli bir çalışma içerisinde ve basınla ilişkilerini de gayet güzel bir şekilde götürüyor. Ben tekrar kendisine hoş geldiniz diyorum” dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan işlerin en güzel tarafının gazetecilerin vatanadaşlarla paylaşması ve vatandaşlardan gelen güzel dilekler olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başkanımın da belirttiği gibi biz eskimez dostuz. 24 yıldır belediyecilik işindeyim ve iyi kötü günlerimiz oldu. En güzel tarafı da bizim yaptığımız işleri gazeteci kardeşlerimizin her şekilde vatandaşlarımızla paylaşması. En son Talas Belediye Başkanlığı görevimde de birkaç proje yaptık köylerde ve orada da bizimle birlikte oldunuz. Köylerde projelerimize devam ediyoruz ve 14. köyümüzün çalışmalarını da bitirdik. 20 tane köy olduğu zaman Talas’ın kırsal köyleri bitmiş olacak. Bu süreçte her daim yanımızda oldunuz ve vatandaşın güzel dileklerini bizlere ilettiniz. Şehrimiz güzel ve huzurlu bir şehir Allah huzurumuzu bozmasın ve devlete zeval vermesin. 2 yıl doğuda görev yaptıktan sonra, Talas benim için biblo gibi ve hizmet etmeye müsait bir yer. Ziyaretimi kabul buyurdukları için Kayseri Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ediyorum. Biz 1960 öncesi ve sonrasında doğanlar ihtilallere doğmuş gibi olduk. Ben de 1960’daki ihtilalde doğdum. Bunlar doğru şeyler değil ama millet kendine hizmet edenleri unutmaz. Biz de Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutmadık. Memleketin adamları olarak büyük hizmetleri var bizim üzerimizde de emekleri var. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun.”