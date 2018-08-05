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Talas Futbol Akademisinde final

Talas Belediyesinin çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için başlattığı 8-15 yaş arası futbol akademisi 2 aylık eğitimlerin ardından sona erdi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada çocuklarla futbol heyecanı yaşayarak bu sporu bırakmamalarını istedi.

Talas Futbol Akademisinde final

Talas Gücü Belediyespor alt yapı hocalarının eğitmenliğinde gerçekleşen futbol akademisi 150 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Futbol akademisinin kapanışına katılan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetenekli öğrencilerin alt yapı takımlarında gelecek vaat edeceğinden lisans verilerek seçildiğini söyledi. Başkan Palancıoğlu, “ Hocalarımız yetenekli 50 kişiyi takıma seçmiş. Diğer çocuklarımız gelecek yıl tekrar gelsinler. Sizden çok memnunuz. Hocalarınıza, size ve ailelerinize çok teşekkür ediyoruz. Spor centilmenlik, saygı göstermek ve disiplindir. Talas gücünde spora devam etmek isteyenlerden bir söz istiyoruz. Anneyi babayı üzmemek, derslere iyi çalışmak, cep telefonu ve internette az zaman geçirmek. Burada biz sadece futbol değil ahlaklı, disiplinli, kendisini yetiştiren gençler olmanızı istiyoruz. Hepinize iyi tatiller ve başarılar diliyorum.”dedi. 
Çocuklarla sahada bir süre futbol oynayan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ailelerle de sohbet ederek dondurma ve çeşitli ikramlarda bulundu. 

İHA

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