Talas, hafta sonu spora ve konsere doyacak

Cuma akşamı başlayacak programlarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilk olarak geleneksel spor dallarından Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme müsabakalarının başlayacağını söyledi.



Başkan Yalçın, 5 Temmuz Cuma akşamı Yamaç Paraşütü İniş Alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal’ın konseriyle başlayacak atlı okçuluk yarışlarının, 6 Temmuz Cumartesi saat 10.00’da Akçakaya Mahallesi Model Uçak Pistindeki ilk gün müsabakalarından sonra pazar günü aynı yerde saat 14.00’teki ödül töreniyle sona ereceğini anlattı.



Başkan Yalçın, 10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonasıyla ilgili ise, “Şehrimizin markası olan Ali Dağında 7-14 Temmuz tarihleri arasında yamaç paraşütü şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Yarışma öncesi Grup Seksendört 7 Temmuz Pazar günü saat 20.30’da Yamaç Paraşütü İniş Alanında bir konser verecek. Ardından pazartesiden pazara kadar bir hafta boyunca uçuşlar yapılacak. 14 Temmuz Pazar saat 19.00’da ise dereceye girenlere ödülleri verilecek.” ifadelerini kullandı.



Başkan Yalçın, hafta sonu yoğun spor yarışlarının ve konserlerin gerçekleşeceği Talas’ta bütün vatandaşları etkinlik ve yarışmaları izlemeye davet ederek sözlerini tamamladı.



