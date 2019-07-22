Talas ilçe müftülüğünde devir teslim

Devir teslim töreninde konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Talas İlçe Müftülüğü’ne yeni atanan Bünyamin Turgut’a “İnşallah bugünden itibaren de Talas İlçemize yeni atanan ilçe müftümüz Sayın Turgut’un rehberliğinde erkek, kadın, genç, ihtiyar herkese güzel hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle ilçe müftümüze şahsım ve personelim adına hoş geldiniz diyor, bundan sonraki yaşamında ve görevinde başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ise İl Müftüsü Sayın Güven’e devir teslim törenine katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti ve Talas İlçesi ile ilgili projelerini paylaştı.



Talas İlçe Müftülüğü makam odasında gerçekleştirilen devir teslim törenine İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Mehmet İzci, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Talas eski müftüsü ve yeni Kocasinan İlçe Müftüsü Esat Yapıcı’da hazır bulunarak Müftü Turgut’a hayırlı olsun dileklerinde bulundular.