Talas'ın 3. sağlık ocağı hızla yükseliyor

İnşaat alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye arsasını rant amaçlı kullanmadıklarını vatandaşların hizmetine sunmak için 3. sağlık ocağı olan Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ni Talas’a kazandırdıklarını söyledi.

3,5 yıl içerisinde bir biri ardına yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Palancıoğlu, “Talas'ta muazzam derecede bir hizmet yarışı devam ediyor. 3,5 yıl içinde birçok hizmet yapıldı. Tabi bizim asli vazifelerimiz kaldırım, yol, park ve bahçe yapmak. Ama bunun haricinde belediyenin üzerine yük olmayan diğer kurumlara ait hizmetleri de biz vatandaşın ihtiyacı olduğu için yapmaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaçların başında camiler, okullar, sağlık ocakları var. Bu kapsamda belediyemiz yoğun bir gayret sarf ediyor. Son 3,5 yıl içerisinde 8 tane caminin temelini attık, 6 tanesini açmış olduk. Yakın zamanda diğer camilerimizin de açılışını yapacağız. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerimizle birlikte 6 tane okulu hizmete açtık. Buda büyük bir yatırım demek.” diye konuştu.

Talas’ta sağlık ocaklarıyla ilgili bir hamle yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları kaydetti:

“Bizzat belediyemiz Talas’ta 2 sağlık ocağını 3,5 yıl içerisinde açmıştı. Geçtiğimiz yaz ayı içerisinde şuanda da restorasyonu tamamlanan eski 2 sağlık ocağının da bakımını ve restorasyonunu tamamladık. Şimdi de Mevlana Mahallesi’ne Papatya Caddesi ve Akbülbül Caddesi’nin kavşağında güzel bir noktaya küçük bir devlet hastanesi niteliğinde sağlık ocağı yapıyoruz. 10 milyon TL değerinde bu arsayı belediyemiz sağlık yatırımına tahsis etmiş oldu. Rant amaçlı düşünseydik, burayı farklı amaçlarda konut, ticaret veya benzin istasyonu gibi kullanabilirdik. Amacımız vatandaşımıza hizmet. Ama buradaki nüfus yoğunluğundan dolayı sağlık tesisinin çok daha önemli olduğunu düşünerek bu yatırımı buraya gerçekleştirdik. Burada diş hekimlerinin, diyetisyenlerin ve psikoloğun da olacağı bir sağlık tesisini hizmete sokacağız. Şimdi kabası bitmek üzere. İnşaatını hızlı bir şekilde tamamlayıp Haziran ayında bu sağlık kompleksini hizmete açacağız. Hayırseverimiz Ziya Amcamıza çok teşekkür ediyorum.”