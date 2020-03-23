Talas kısa sürede ekip kurarak örnek oldu

Talas Kaymakamı Zekeriya Güneş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra ilçede görev yapan çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılar neticesinde Talas Vefa Sosyal Destek Grubu kurularak hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu.



Talas Belediyesi Esma Hatun Tesisleri’nin kriz merkezi olarak konuşlandırıldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında, talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı olanların market ihtiyaçlarını adreslerine teslim ediyor.



112’ye gelen başvuruların Talas Belediyesi Esma Hatun Tesisleri’ndeki görevlilerce değerlendirilip gruba katılan marketlere yönlendirilmesiyle siparişler, güvenlik güçleri nezaretinde evlere teslim ediliyor. Ödemeler ise, siparişi getiren marketler tarafından tahsil ediliyor. İlçe genelindeki marketlerin katılımıyla oluşturulan gruba, isteyen marketler de süreç boyunca dahil olabilecek. Gruba dahil olan marketler, kendi özel direk sipariş hatlarına gelen talepleri kendi araçlarıyla teslim edebilecek. Kırsal mahallelerde süreç muhtarlar tarafından yürütülecek.



Talas Belediyesi Esma Hatun Tesislerinde oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vefa Sosyal Destek Grubunu hızlıca kurarak hayata geçiren örnek bir ilçe olduklarını ifade ederek, “Kaymakamlık, Belediyemiz, emniyet, jandarma, Kızılay, AFAD ve marketlerle birlikte Talas Vefa Sosyal Destek Grubu’nu kurduk. Burada önemli olan herkesin ne yapacağını biliyor olmasıydı. Bunu hızlı şekilde yerine oturtmuş olduk. Herkes ne yapacağını bilirse başarılı olunur, aksi takdirde kaos çıkar” dedi.



Başkan Yalçın son olarak da görev yapan herkese öncelikle kendi sağlıklarını korumaları gerektiğini hatırlattı.

