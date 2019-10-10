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Talas Meclisi Tek Ses Tek Yürek

Talas Belediye Meclisi, tek ses tek yürek olarak devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek verdi.

Talas Meclisi Tek Ses Tek Yürek

Gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Eylül ayı ikinci oturumu için toplanan Talas Belediye Meclisi’nde, Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı öne çıktı. Oturumda AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP temsilcileri, tek tek söz alarak gerçekleştirilen harekâta destek içerikle açıklamalar yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Ragıp Dost, devam eden harekâtın ülkenin huzuru açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, “Rabbimizden, ordumuza muvaffakiyetler ve muzafferiyetler diliyorum. Bütün vatandaşlarımızı da duaya çağırıyorum.” dedi.

MHP Grup Başkanı Murat İlhan da yaptığı destek konuşmasında, “Ecdadımızın heybeti maruf-u cihandır, fıtrat değişir sanma o kan bu kandır.” diyerek ordumuzun harekâttan başarıyla çıkacağına vurgu yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanı Hasan Özsoy da iktidarıyla muhalefetiyle top yekûn harekâta destek olunması gerektiğinin altını çizerek, “Bizler bayrağımızın partisindeniz. Sonuna kadar bu harekâtın arkasındayız.” diye konuştu.

CHP’li meclis üyesi Gürsel Kısır da harekâtı desteklediklerini kaydetti ve başarıyla sonuçlanmasının ve Mehmetçiğin zafere ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.
 

Kurumsal

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