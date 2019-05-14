Talas ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Jandarma karşısı Talas Spor Salonu yanındaki alanda kurulan Ramazan Sokağında her akşam düzenlenen dinleti ve söyleşiler, Talaslıların ilgi odağı oldu. İftardan sonra başlayan etkinliklere ilk olarak çocuklar akın ederek Hacivat ile Karagöz, Meddah, İbiş ve maskot gösterileriyle hem eğlenip, hem öğreniyor. Aynı etkinlikler her akşam bir kırsal mahallede de gerçekleştiriliyor. Büyükler de teravihten sonra başlayan dinleti ve söyleşilere ilgi gösteriyor. Etkinlikler kapsamında son olarak sahne alan, güler yüz ve sempatik tavırlarıyla gönüllerde yer edinen şair yazar Hayati İnanç, Divan Edebiyatı’ndan Ramazan’a birçok konuda hem güldürdü, hem de düşündürdü. Yaklaşık bir saat süren söyleşinin sonunda Hayati İnanç’a teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Huzurlarınızda Hayati İnanç hocama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dolu dolu bir sohbet oldu. Ramazan’ın maneviyatına uygun bir sohbeti gönül pınarlarımızı coştururcasına dinledik. Allah kendilerinden razı olsun, en son yolculuğunda da gülmeyi nasip etsin” dedi.

Başkan Yalçın, konuşmasının ardından Hayati İnanç’a çiçek hediye ederken, programın sonunda vatandaşlara çay, simit gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

