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Talas'ta Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlaması

Talas Belediyesi, Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Turan Kültür Derneğince, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıldönümü anlamlı bir şekilde kutlandı.

Talas'ta Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlaması

Talas Belediyesi tarafından daha önce Yenidoğan Mahallesinde oluşturulan Hocalı Parkındaki Hocalı Şehitleri Anıtı önünde yapılan törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Azerbaycan’ın her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Yalçın, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, “Cumhuriyet demek insanın dünya hayatında ulaşabileceği bir devletin anlamlandırılması demek. İki devlet bir milletiz deriz ama şuanda yedi devlet bir milletiz. Allah devletlerimizin gücüne eksik etmesin, devletlerimize zeval vermesin. Devlet olmak için çok büyük bedeller ödendi. Buradaki anıtta da anlatıldığı gibi acılarda da sevinçlerde de hep birlikteyiz. Hem Türkiye Cumhuriyetinin hem de Azerbaycan ve diğer Türki cumhuriyetlerinin kurulmasında emeği geçen bütün geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elşan Gambarov da, Azerbaycan’ın Türk-İslam coğrafyasındaki bağımsızlığını ilan ederek cumhuriyet kuran ilk devlet olduğunu ifade ederek, “Bağımsızlığımızı çok anlamlı bir yerde kutlamaktayız. Bu park Hocalı katliamı anısına yapılan bir park. Allah bir daha bizlere cumhuriyet kurmayı nasip etmesin, Karabağ’ı geri almayı nasip etsin. Allah Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğunu ve kardeşliğini baki kılsın. Bu anlamlı davranışından dolayı Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Turan Kültür Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk ise, 350 milyon nüfusa sahip bir aile olduklarını dile getirerek, “Bu ailenin fertlerinden birinin acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Azerbaycan’ın 101. yılı Turan’a hayırlı olsun. Bu asil davranışı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından anıt önüne kırmızı karanfil bırakıldı. Program çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
 

İHA

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