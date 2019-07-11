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Talas'ta birimler arası futbol turnuvası

Talas Belediyesinde birlik ve beraberliğin pekişmesi ile yoğun temponun ardından stres atmak amacıyla teknik birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Talas'ta birimler arası futbol turnuvası

Park bahçeler, temizlik, asfalt, altyapı gibi 8 takımdan oluşan turnuva ilk maçların oynanmasıyla başladı. Belediye bünyesindeki Talasgücü Belediyespor tesislerinde gerçekleşen müsabakalar, her hafta salı günleri oynanıyor. Lig usulü yapılan turnuvada çalışanlar gündüz mesailerinin ardından akşam sahaya çıkıyor. Personel, düzenlenen turnuvayla hem stres atıyor, hem de birlik ve beraberlik içinde spor yapıyor.



Böylelikle sporla fiziksel olarak güçlenen çalışanlar, aynı zamanda zinde kalmış oluyor.
 

İHA

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