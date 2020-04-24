Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması Talas Belediyesi tarafından evlerinde kalan çocuklar için özel olarak hazırlanan programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinlik kapsamında tüm yurtta olduğu gibi saat 21.00’de hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

24 Nisan 2020 Cuma 11:27