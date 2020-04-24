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Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Talas Belediyesi tarafından evlerinde kalan çocuklar için özel olarak hazırlanan programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinlik kapsamında tüm yurtta olduğu gibi saat 21.00’de hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Kutlama için hazırlanan gezi otobüsü Türk bayrakları, balonlar ve ışıklı animasyonlarla rengarenk süslendi. Mevlana Mahallesi Selçuklu Evi önünde saatler 21.00’i gösterdiğinde Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın otobüs üzerinde, vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında hep birlikte İstiklal Marşı’nı coşkuyla okudu.
Ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs salgını boyunca valilik, kaymakamlık ve belediye olarak her zaman vatandaşın yanlarında olduklarını belirterek, “Kitap dağıtımından, hijyen ve maske desteğine kadar evlerde kalan vatandaşlarımızın her konuda yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sizlere hizmetten büyük keyif alıyoruz. Evlerde kalan çocuklarımız biraz daha sabredin, salgın geçtiğinde sizleri bu otobüsümüzle gezdireceğiz. Güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklar diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.
Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşların ve devletin lehine olduğunun altını çizerek, “İnşallah kısa zaman sonra bu sıkıntıdan kurtularak bu tür bayramları hep birlikte meydanlarda, okullarda kutlayacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından gökyüzüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı için 100 balon bırakıldı. Daha sonra canlı müzik ile hareket eden otobüs Talas’ın mahallelerinde dolaştı. Vatandaşlar ve çocuklar ise “Ölürüm Türkiyem” gibi kahramanlık türkülerinin yanında oyun havalarına balkonlarından ve pencerelerinden Türk Bayrağı sallayıp oynayarak eşlik etti. Bazıları ise balkonlarında meşaleler yakarak kutlamaya dahil oldu. Bazı vatandaşların da balkonlarından “Evde kal yaşama tutun” yazılı pankartlarla mesaj verdiği görüldü.
 

Kurumsal

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