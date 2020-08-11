Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas'ta denetimler sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili denetimi sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda ilk olarak Talas Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez başkanlığında muhtarlar ve diğer yetkililerle toplantı yapıldı.

Toplantının ardından Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, Atatürk Bulvarı üzerindeki işyerlerindeki esnaf ile vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında denetimini birlikte gerçekleştirdi.




Diğer yetkililerin de ekipler halinde ayrı bölgelerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından Başkan Yalçın, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Yalçın denetimler sırasında girdiği bir kitapçıda Kaymakam Dönmez’e bir de kitap hediye etti.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.