Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas'ta dereler ıslah ediliyor

Talas Belediyesi kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlere yenilerini ekleyerek arazi yollarını düzenleyip, dereleri ıslah ediyor. Dağlık alan ve düzlükteki tarım arazilerinde yapılan çalışmalarla çiftçilerin yüzü gülüyor.

Talas'ta dereler ıslah ediliyor

Tarımsal faaliyetlerin daha rahat ve konforlu yapılabilmesi için çalışan belediye ekipleri, kırsal mahallelerin tamamında bozulan yollarda dolgu yapıyor, diğer yandan da ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açıyor.

Özellikle yayla yollarına ve dere yatakları üzerine büyük borular konularak hem su akışı sağlanıyor hem de yol üzerlerine köprüler oluşturuluyor.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda 7 adet ekskavatör, greyder, kepçe, kamyon gibi büyük iş makineleri kullanıyor.

Çalışmalar sırasında kırsal mahallelerin muhtarları ise ekiplerin yanlarında bulunarak rehberlik edip, işlerin daha sağlıklı ve hızlı yürümesini sağlıyor.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çömlekçi Muhtarı Şaban Yılmaz, “Arazilerimizde yeni yollar açılıyor, eskiyen yollar düzeltiliyor, ihtiyaç olan yerlerde büyük borular döşenerek köprüler yapılıyor. Bu çalışmalarla çiftçilerimizin işi kolaylaşıyor. Bu nedenle Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a kırsala verdiği destekler için teşekkür ederim.” dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.