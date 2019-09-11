Talas'ta dev ekranda milli heyecan

Euro 2020 elemeleri H Grubunda mücadele eden milli takımımızın Moldova’yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşma Talaslılara, dev ekranda izlettirildi. Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda milli heyecanı yaşayan kadın erkek, genç yaşlı vatandaşlar, çim üzerinde bir yandan maçı izlerken, bir yandan da farklı bir akşam yaşamanın keyfini yaşadı.







Milli takımın golleriyle sevince boğulan vatandaşlar, düzenlenen organizasyonla milli heyecanı bir arada yaşamaktan duydukları mutluluğu belirterek, “Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. İnsanları bir araya getirerek, kardeşliği, birliği; Türkiyemizin vatanımızın, milletimizin güçlülüğünü gösterdiği için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.





