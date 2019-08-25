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Talas'ta hizmet çıkarması devam ediyor

Talas Belediyesi’nce, Talas’ın kırsal mahallelerinde 'Belediye Mahallemizde' sloganıyla başlatılan hizmet çıkarması projesi Çatakdere Mahallesiyle devam ediyor. 30 araç ve 150 personel ile yapılan projede mahallenin tüm sorunları günler içerisinde çözüme kavuşturuluyor.

Talas'ta hizmet çıkarması devam ediyor

İlki Çömlekçi mahallesinde gerçekleşen ve belediyenin bütün birimlerinin yanı sıra KASKİ ve Elektrik şirketi KCETAŞ'ın da yer aldığı çalışmanın bu seferki durağı Çatakdere oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önceden tespit edilen mahallenin bütün ihtiyaçlarını plan dâhilinde üç gün sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Başkan Yalçın, “Çatakdere Mahallemize seçim çalışmamız esnasında 3 defa geldim. Seçim sonrasında da çevre köylerimizi de birçok kez ziyaret ettik. Mahallerimizde birçok ortak ihtiyaçlar var. Değerli mesai arkadaşlarımızla oturduk bu ihtiyaçlar için, "Hep beraber gidip bir evin bahar temizliği gibi her tarafını birden ayağı kaldıralım sonra da gerekeni yapalım." dedik. Sağ olsunlar üst düzey yetkililerimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili birimleri KCTAŞ ve KASKİ, hepsi buradalar. 30 tane iş makinası 150 tane adam işe başlıyoruz ve 3 günde kırsal mahallemizi şöyle bir gözden geçirip hazırlıyoruz. Planlamalarımız dahilin de çalışmalara devam edeceğiz. Burada mahallemizin de isteği üzerine kış gelmeden, düğün, asker uğurlama ve cenaze gibi özel günlerde kullanılmak üzere çok amaçlı bir salon için yer tespitinde bulunarak temelini atacağız. Çatakdere Mahallemizde 52 tane çocuğumuz var. 52 tane yavrumuz bizim için 52 tane dünya demek. Biz bu çocukların en güzel okullarda en güzel eğitimi alması için bu işin peşini bırakmayacağız. Biz sizlere hizmet etmeye söz verdik. Siz bir kere bize güvendiniz. Bizde sizin bu güveninizi boşa çıkartmayacağız" dedi.



Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, hizmet çıkarmasından ötürü memnuniyetlerini dile getirerek, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a kırsal mahallelerimize ve Çatakdere mahallemize verdiği hizmetler için çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ve yapılan ikramların ardından Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut'un startıyla çalışmalara başlandı.
 

İHA

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