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Talas'ta hizmetlere 1 milyonluk yeni kaynak

Talas Belediyesi'nde hizmetler ve yatırımlar için kaynaklara yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda mülkiyeti belediyeye ait 2 adet taşınmazın satışından 1 milyon 51 bin TL gelir elde edildi.

Talas'ta hizmetlere 1 milyonluk yeni kaynak

Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki komisyonun gerçekleştirdiği ihaleler, açık artırma usulüyle yapıldı. İhalelerin açılışında konuşan Başkan Yalçın, elde edilecek gelirin vatandaşa hizmet olarak geri döneceğini belirterek, hem belediyeye hem de alıcılara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından yapılan ihalelerde Yukarı Mahalledeki 1486 ada 3 nolu parsele en yüksel teklifi 401 bin TL ile Çağıl Ges2 Elektrik Üretim ve Danışmanlık A.Ş. adına Ömer Çağıl, Mevlana Mahallesi 1902 ada 2 nolu parsele en yüksek teklifi 650 bin TL ile Erhan Güller verdi.

Öte yandan toplam muhammen bedeli 20 milyon 650 bin TL olan 9 adet akaryakıt arsası, ticaret merkezi ve kütle parselin ihalesi, değerinin bulunmaması nedeniyle pazarlığa bırakıldı. Yatırım ve ticaret yapacakların beklendiği ihaleler haftaya tekrar yapılacak.

Komisyonun değerlendirmesinin ardından ihaleleri kazananlar belli olacak.
 

İHA

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